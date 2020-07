ⓒ Getty Images Bank

On pense généralement qu’investir, c’est dépenser de grosses sommes d’argent. Mais actuellement, de plus en plus de gens se tournent vers l’investissement de très très petite somme. C’est ce qu’on appelle le petit financement ou le financement de très petite somme qui, en fait, est une pratique consistant à utiliser la petite monnaie de tous les jours pour épargner ou investir. Par exemple, il se peut que vous ne fassiez pas attention à la petite monnaie qui vous est rendue quand vous faites un achat, et que vous laissez automatiquement s’accumuler sur votre compte.





Les jeunes d’une vingtaine d’années et de la trentaine avec peu d’expérience dans la finance peuvent facilement aborder ce type d’épargne. Du fait que de plus en plus de gens choisissent de régler leurs achats en utilisant leurs smartphones ces jours-ci, le « petit financement » est de plus en plus à la mode auprès de ce public. Ce qui fait que les banques et les caisses d’épargne lancent des services qui permettent d’économiser automatiquement ces sommes insignifiantes en les connectant à l’utilisation des cartes de crédit de leurs utilisateurs.





Comme le dit le proverbe, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, ainsi le petit financement peut être considéré comme une nouvelle technique d’investissement.