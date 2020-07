Le véritable goût d’Ulleungdo (I)

ⓒ KBS

La péninsule coréenne est entourée de mers sur ses trois côtés. Elle compte plus de 3 000 îles dont la plupart sont concentrées sur les côtes ouest et sud, où la mer est peu profonde. Par contre, la côte est paraît plutôt rectiligne et comporte très peu d’îles, mais sont plus importantes au niveau de leur superficie dont Dokdo et Ulleungdo.

Cette semaine et la semaine prochaine, « Saveur du terroir » vous invite à découvrir l’île Ulleung, située à 120 km du continent dans la mer de l’Est.





ⓒ KBS

Ulleungdo est une île volcanique constituée par l’éruption volcanique il y a des millions d’années et qui n’a jamais été liée au continent. Ainsi, dans cette zone isolée à laquelle on peut accéder qu’après 3 à 4 heures de bateau, il existe des plantes naturelles rares que l’on ne peut trouver nulle part ailleurs dans la péninsule. Cette région insulaire qui compte environ 10 000 habitants accueille chaque année plus de 400 000 voyageurs.

Vu sa situation géographique qui ne lui permet pas d’avoir une terre suffisamment fertile, les habitants se nourrissaient par le passé d’herbes naturelles.

Le couple de Kim Seon-hwa s’est installé sur cette île il y a une dizaine d’années pour rejoindre les parents de l’épouse, qui cultivent des « namul ». Afin de cueillir ces herbes cachées entre les forêts denses et raides, la famille utilise un rail unique. Parmi les différentes plantes, le « myeongi », une plante herbacée vivace, est l’espèce originaire de cette île. On la trouve de plus en plus dans d’autres régions, mais le vrai myeongi de forme ronde et d’une épaisseur plutôt importante est celui d’Ulleungdo. Il y a aussi le « bujikkaengi », une plante dicotylédone qui se caractérise par son parfum doux et sa saveur particulière.





Que prépare-t-on avec ces herbes naturelles organiques ? Tout d’abord, les feuilles de myeongi. On les trempe dans de l’eau de mer qui contribue à dégager la toxicité de la plante. Trois jours après, elles sont suffisamment saumurées et deviennent bien tendres. On les étale dans une jarre, puis on y verse de l’eau mélangée à de la sauce soja, du sucre et du vinaigre. Ce « myeongi jangajii » devient un « voleur de riz » bien aigre et doux qui ouvre l’appétit. On utilise également les tiges de myeongi pour préparer le « myeongijulgi beombeok », une sorte de bouillie. La préparation est simple. On fait cuire les tiges en y ajoutant des sojas et de la poudre de maïs. Avec les racines de « seommalnari », une espèce de liliacées qui remplissait toute l’île avec ses fleurs dans le passé, on prépare le « seommalnari beombeok » en les cuisant à la vapeur. D’une saveur douce, il est non seulement délicieux mais également efficace pour traiter la toux et l’insomnie. Dans le célèbre « yukgaejang », un ragoût pimenté à base de bœuf et de navet, on n’oublie pas d’ajouter le « samnamul », une herbe qui a trois différents goûts, à savoir celui de la viande, du ginseng et des plantes. Pour les habitants, tous ces plats rappellent les anciens temps difficiles.





ⓒ KBS

A Ulleungdo, les bœufs au corps noir rayé, surnommés « yakso », attirent notre regard. Ils sont appelés ainsi parce qu’ils sont nourris d’aliments à base d’herbes médicinales naturelles de la région ou « yakcho ». La viande est d’une couleur rouge foncée et se caractérise par une saveur profonde et un parfum unique. Si la viande est bien fraîche, on la coupe en gros morceaux pour la consommer crue en la trempant simplement dans une sauce bien pimentée. Mais la manière la plus appréciée est la grillade sur la braise, le « chiksogui ». Il y a aussi le « chiksomuneo duruchigi ». On fait sauter la viande de bœuf et le poulpe préalablement cuit avec divers légumes et on assaisonne le tout à base de sauce pimentée. Les deux ingrédients formant un mariage gustatif parfait, il s’agit d’un délice régional à ne pas manquer.





Notre voyage culinaire à Ulleungdo se poursuit la semaine prochaine !