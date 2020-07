Date de naissance : le 27 décembre 1965

Début : 1984





Kim Yong-im est une chanteuse de trot sud-coréenne. Née en 1965 à Séoul, elle a entamé des études de danse à l’Institut des arts de Séoul avant de se diriger vers le chant. En 1984, elle a participé à un concours destiné à découvrir de nouveaux chanteurs, organisé par la chaîne KBS, dans lequel elle a obtenu le prix d'encouragement avec la chanson « Magnolia ». C’est ainsi qu’elle a commencé sa carrière de chanteuse. Cependant, elle s’est retirée de la scène en 1993.

C’est en 2000 que Kim a fait son retour en sortant une chanson intitulée « Mister Doctor ». Depuis, elle a enchaîné des albums et des compilations et gagné en popularité, notamment auprès du public âgé. Elle a connu du succès avec des titres comme « Twelve lines » (2002), « Rope of love » (2003), « You, My Beloved » (2005), « A Life like a floating weed » (2011) et « Naejangsan » (2013)

En avril 2020, elle est sortie vainqueur de l’émission de compétition musicale intitulée « I Am a Trot Singer », diffusée sur la chaîne câblée MBC EveryOne, dans laquelle s’affrontent des chanteurs de trot de différentes générations.





Mister Doctor (album, 2000)

Rope of love (album, 2003)

A Life like a floating weed (album, 2011)