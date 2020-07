Date de naissance : le 23 mars 1972

Début : 1995





Lee Joon, connu également sous son nom américain John Lee, est un chanteur, rappeur et compositeur américain d’origine coréenne. Il est notamment le rappeur du trio masculin Solid qui a connu son heure de gloire dans les années 1990.

Né en 1972 à Séoul, il a immigré aux États-Unis avec sa famille en 1980. Il y a rencontré Chong Jae-yoon et Kim Johan. Après avoir formé le boy’s band Solid en 1992, les trois garçons sont revenus dans leur pays natal pour y poursuivre leur carrière musicale. La bande a connu du succès avec ses chansons « Holding the End of the Night » et « Meant To Be », entre autres. En 1997, le groupe s’est séparé et Lee Joon est retourné aux États-Unis pour reprendre ses études universitaires. Il a lancé ses propres projets d’affaires et est devenu promoteur immobilier tout en collaborant occasionnellement avec d’autres musiciens en tant que rappeur ou compositeur.

Après une longue pause, Solid s’est réuni en 2018 et a sorti son cinquième album studio intitulé « Into the Light ». Parallèlement à sa carrière en groupe, Lee Joon poursuit ses activités individuelles. En mai 2020, il a participé à la narration d’une chanson intitulée « Easy Listening », publiée par le chanteur et compositeur Yoon Jong-shin dans le cadre de son projet musical mensuel.





The Magic of 8 Ball (Solid / 1995)

Light, Camera. Action! (Solid /1996)

Into the Light (Solid / 2018)