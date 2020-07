Le drapeau nord-coréen

ⓒ Getty Images Bank

Un drapeau est l’emblème d’une nation. Dans les sociétés anciennes, les groupes utilisaient des symboles pour s’identifier, et les drapeaux comportant ces symboles sont devenus plus tard des drapeaux nationaux. Aujourd'hui, les Etats combinent formes et couleurs sur une pièce d’étoffe pour représenter leurs propres traditions et leur identité.

Comment interpréter le drapeau de la Corée du Nord ? Les sud-Coréens l’appelle « Ingonggi », ce qui veut dire « drapeau de la République populaire démocratique de Corée ». Au Nord, il est surnommé « drapeau de la République aux couleurs bleu et rouge », ou « drapeau rouge à cinq branches ».

« Selon l'article 170 du chapitre 7 de la Constitution nord-coréenne, le drapeau national est composé d'une bande rouge au centre, bordée en haut et en bas d'une étroite bande blanche et d'une large bande bleue. La bande rouge comprend une étoile rouge à cinq branches dans un cercle blanc. Il est également précisé que le rapport entre la largeur et la longueur du drapeau est de 1 pour 2. L'étoile rouge est le symbole universel du communisme et du socialisme. La bande rouge, quant à elle, représente les traditions révolutionnaires alors que la bande bleue symbolise la souveraineté, la paix et l'amitié », nous explique Chung Eun-chan, professeure à l'Institut de recherche pour la réunification.