Le paysage audiovisuel sud-coréen est dominé par le trot

Un autre phénomène qui s’est produit ce dernier semestre est l’engouement pour le trot, genre de musique coréen très apprécié par les seniors.





Longtemps relégué au second plan, ce style de musique est devenue une tendance incontournable, surtout grâce au succès retentissant de « Tomorrow is Mr Trot ». Il s’agit d’une version masculine de l’émission « Tomorrow is Miss Trot » de la chaîne TV Chosun, qui a révélé au grand public la chanteuse Song Ga-in en 2019.





Diffusée entre janvier et mars 2020, « Mr Trot » a à son tour donné naissance à plusieurs stars du trot, au-delà des trois gagnants : Lim Young-woong, Young Tak et Lee Chan-won.





Profitant de cette popularité sans précédent, plusieurs émissions de musique consacrées au trot ont vu le jour sur TV Chosun, MBN, MBC et SBS. Invités dans de nombreuses émissions de divertissements, les interprètes de trot dominent le paysage audiovisuel du pays du Matin clair.