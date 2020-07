« Starry Night », l’album spécial de Momoland

Momoland est un girl band sud-coréen créé à l’issue de l’émission de survie en télé-réalité « Finding Momoland » diffusée en juillet 2016 sur la chaîne Mnet.

Le groupe a fait ses débuts quatre mois plus tard, à savoir en novembre 2016, avec les sept gagnantes de cette émission. Il s’agit de Hye-bin, Jane, Na-yun, JooE, Ahin, Nancy et Yeon-woo. Cette dernière a quitté le groupe en novembre 2019.

Après avoir publié deux disques intitulés « Welcome to Momoland » et « Freeze! sort », le groupe a sorti le 3 janvier 2018 son troisième EP « Great! ». Son titre principal « Bboom Bboom » est écrit et composé par le célèbre musicien Shinsadong Tiger, de son vrai nom Lee Ho-yang.

Enregistrant plus de 100 millions de téléchargements, cette chanson a fait de Momoland le premier groupe féminin à obtenir une certification Platine au Gaon Music Chart.

Momoland a sorti le 11 juin dernier son premier album spécial intitulé « Starry Night ».