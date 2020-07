Inde : l’interdiction de TikTok est un mauvais coup pour la population

ⓒ YONHAP News

L’Inde vient d’interdire l’utilisation de l’application mobile chinoise TikTok et cela a des répercussions non négligeables sur quelque 120 millions d’utilisateurs et surtout les vedettes de ce pays.





Selon la chaîne BBC, un avocat qui compte dix millions d’abonnés en enseignant l’anglais américain aux Indiens sur cette plateforme de vidéos de courtes durées regrette amèrement cette application qui représentait toute sa vie. Un expert en politique de la technique prévoit que cette décision devrait toucher des milliers de personnes qui gagnaient leur vie grâce à leur clip vidéo. En revanche, certains y voient une belle occasion pour développer des startups spécialisées dans les TIC au sein même du pays.





Le gouvernement indien a interdit 59 applications chinoises sous prétexte qu’elles menacent la souveraineté et la sécurité du pays, mais ce dispositif aurait plutôt été provoqué par l’aggravation des relations indo-chinoises suite à des affrontements à la frontière entre les deux États.