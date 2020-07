Un Japonais devient le premier diplômé en ninja

ⓒ Getty Images Bank

Un Japonais vient d’être diplômé pour la première fois en master de ninja.





Genichi Mitsuhashi, 45 ans, a suivi une formation de deux ans à l’histoire, aux traditions et aux techniques de combat et de survie à l’université de Mie. A l’instar de ses ancêtres, qui étaient agriculteurs indépendants le matin et qui s’entraînaient aux arts martiaux l’après-midi, le diplômé a cultivé du riz et des légumes lui-même.





Selon l’institut de la préfecture de Mie, berceau de la culture des ninjas, environ trois personnes s’inscrivent à ce cursus chaque année.