Concert de blues avec Choi Hang-seok and the Boogie Monster

Un concert de blues aura lieu le 15 juillet au Oryu Art Hall, situé dans le sud-ouest de Séoul. Ce concert est présenté dans le cadre de la série intitulée « Salon de musique de mercredi », organisée par la Fondation culturelle de Guro. Cette série comporte trois concerts qui ont lieu un mercredi par mois, à 11 h, entre juin et août, et qui sont respectivement consacrés au jazz, au blues et au piano.





Lors du concert du 15 juillet, le groupe « Choi Hang-seok and the Boogie Monster » montera sur scène pour faire découvrir le charme de cette musique issue de la culture des Noirs américains. Il interprétera non seulement des titres de sa propre composition mais aussi des classiques du blues.





« Choi Hang-seok and the Boogie Monster » a fait ses débuts en 2018 en publiant son premier album « Good Man but Blues Man ». La chanson-titre « I am Fat » ou « Je suis gros » a été appréciée tant auprès du public que des critiques. En avril 2020, le groupe a sorti son nouveau single « No more Worry Blues ».





Date : le 15 juillet 2020

Lieu : Oryu Art Hall à Séoul