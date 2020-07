Ciné-concert au Lotte Concert Hall

Un concert permettant d'apprécier les plus grands titres du compositeur de musiques de films John Williams aura lieu le 24 juillet au Lotte Concert Hall, à Séoul. Ce concert s'inscrit dans le cadre de la série « Ciné-concert » qui associe musique et films, et qui a commencé en 2016.





Cette année, deux concerts ont été programmés : l'un consacré à John Williams et l'autre à un autre grand compositeur, Ennio Morricone, qui aura lieu en octobre prochain.





Lors du concert du 24 juillet, le groupe « Brass Market », composée de jeunes musiciens diplômés de l’Université nationale des arts de Corée, exécutera les grands thèmes écrits par le maestro de Hollywood pour des films comme « Star Wars », « La liste de Schindler », « Indiana Jones » ou encore « Harry Potter ».





Date : le 24 juillet 2020

Lieu : Lotte Concert Hall à Séoul