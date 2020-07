Le Musée d'art de Seongbuk, à Séoul, organise, jusqu’au 20 septembre, une exposition spéciale à l'occasion du 50e anniversaire de la mort du sculpteur Song Young-su. Intitulée « Espace de réflexions, le carnet de croquis d'un sculpteur », cette exposition rassemble 17 sculptures et quelques 150 dessins et esquisses réalisées par l'artiste. Parmi les sculptures exposées, il faut citer « Amour filiale » présentée lors de l'Exposition nationale d'art de Corée en 1957 et « Martyr » montrée à la Biennale de São Paulo en 1967.





Né en 1930 à Séoul, Song Young-su a étudié la sculpture à l'Université nationale de Séoul, où il enseignera plus tard. Considéré comme un pionnier de la sculpture abstraite en métal en Corée du Sud, il a élargi l'horizon de la sculpture coréenne en faisant appel à diverses techniques de soudure dans les années 1950. Jusqu'à sa mort, en 1970, il a développé son propre univers artistique à travers des matériaux aussi variés que le bois, la pierre, le plâtre, la céramique ou encore la terre cuite.





Date : jusqu’au 20 septembre 2020

Lieu : Musée d'art de Seongbuk, à Séoul