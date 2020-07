Le « Pyun-remium »

ⓒ Getty Images Bank

Ce qu’on appelle ici « Pyun-remium » est souvent cité comme l’une des tendances de consommation cette année. Ce terme est une combinaison du mot coréen « pyun-ri », qui signifie commode, et du mot anglais premium. En fait, il désigne des produits ou des services pratiques qui aident les consommateurs à économiser du temps et des efforts. Par exemple, dans l’industrie de la restauration, les substituts de repas à domicile et les aliments instantanés qui se vendent de mieux en mieux. Ou encore les sèche-linges et les lave-vaisselles qui sont de plus en plus populaires, alors que les sérums multifonctionnels tout-en-un qui sont devenus des objets tendances sur le marché de la beauté.





Mais ce phénomène n’est pas propre à la Corée du Sud. La même tendance s’observe en Chine sous le terme de « lan ren » ou encore aux États-Unis sous le terme de « personne paresseuse ». Remarquons que le terme chinois de « lan ren » signifie en français une personne paresseuse.





Aujourd’hui, la valeur du temps est plus que jamais considérée comme plus importante que celle de l’argent, et les consommateurs du monde entier se tournent vers des produits et services pratiques. Ainsi au milieu de la pandémie de COVID-19, la tendance pyun-remium devrait encore se poursuivre pour un certain temps.