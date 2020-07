Quel impact des restrictions à l’exportation du Japon contre la Corée du Sud ?

ⓒ YONHAP News

Cela fait maintenant un an que le Japon a imposé des restrictions à l’exportation sur certains matériaux clés pour les industries des semi-conducteurs et de l’affichage en Corée du Sud. Mais contrairement aux craintes initiales concernant d’éventuels revers dans la production sud-coréenne de semi-conducteurs, les fabricants du pays ont réussi à diversifier leurs sources d’importation et même à développer certains matériaux, pièces et équipements.





En juillet 2019, les mesures économiques prises par le Japon contre son voisin sud-coréen ont été un choc de ce côté-ci de la mer de l’Est, car elles allaient impacter directement la production de semi-conducteurs et de smartphones, qui sont les principaux produits d’exportation de Séoul. Les représailles économiques du Japon ne se sont pas non plus arrêtées là. Le 28 août, il retirait la Corée du Sud de sa liste des pays bénéficiant de procédures commerciales préférentielles. Ce qui fait qu’en vertu de cette mesure, les exportateurs japonais étaient désormais obligés de demander l’approbation du gouvernement pour plus de 1 100 articles à destination de la Corée. Pour Tokyo, ses restrictions commerciales auraient dû entraîner une baisse de 2,8 % des ventes des sociétés sud-coréennes et une baisse de 1,9 % de leur bénéfice d'exploitation. Mais un an plus tard contrairement à ce qu’il avait prévu, c’est le Japon, et non la Corée du Sud, qui en a subi les contrecoups. Car les fabricants nippons ont perdu l’un de leur plus gros client, à savoir les fabricants sud-coréens de puces et d’écrans, qui ont développé leurs propres technologies.