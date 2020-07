L’objectif de la visite de Stephen Biegun à Séoul

ⓒ YONHAP News

Le secrétaire d'Etat adjoint et représentant spécial des Etats-Unis pour la Corée du Nord Stephen Biegun vient d’achever une visite de trois jours à Séoul. Sa venue a attiré l'attention car la possibilité d'un troisième sommet entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump a été évoquée, dans un contexte de refroidissement des relations intercoréennes.





« La visite de Biegun a beaucoup à voir avec le climat de tension qui règne actuellement entre les deux Corées. Pyongyang exerce actuellement une pression sur Séoul, et Moon Jae-in souhaite remédier à cette situation le plus rapidement possible. Lorsque l’occupant de la Maison bleue s'est adressé au président du Conseil européen Charles Michel, le 30 juin dernier, il a mentionné la nécessité d’organiser un nouveau sommet entre Pyongyang et Washington avant l'élection présidentielle américaine de novembre. Je pense que Séoul souhaite qu’il voie le jour dans les plus brefs délais, et c'est pourquoi Biegun s’est déplacé malgré la pandémie », analyse Lee Jong-hoon, commentateur politique.