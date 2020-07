La livraison de journaux, produits laitiers et produits frais

ⓒ Getty Images Bank

La Corée du Sud est un exemple en termes de rapidité et de confort. Certain l’appelle même la « République du service ». Ces services facilitent la vie de tout le monde, mais plus particulièrement des personnes âgées et des gens très occupés.

La livraison de journaux était, autrefois, très développée au pays du Matin clair. Aujourd’hui, la jeune génération préfère les versions digitales, disponibles directement sur leur smartphone. La technologie a ainsi donné un coup de massue aux imprimeries et aux sociétés de presse, qui distribuent leurs journaux directement devant la porte de leurs abonnés. Le journal est livré très tôt le matin par un coursier en vélo, en scooter ou en voiture. Il est déposé devant la porte, à travers la porte grâce à une trappe installée à cet effet ou lancé par-dessus le portail.





ⓒ KBS

Il est une profession qui a conquis le cœur des Coréens : livreuse de produits laitiers. Cette profession s’est popularisée grâce à la marque Korea Yakult ou Yaourt de Corée, en français. Cette société a mis en place un système de vente dans la rue avec des employées équipées d’un sac isotherme qui proposaient à la vente des petits yaourts dans les rues, les parcs remplis d’enfants et aux sorties d’école. Quelques années plus tard, ces femmes qui parcouraient des quartiers entiers toute la journée à pied ont connu une petite révolution : un véhicule motorisé pour faciliter la vente et les déplacements ici et là. D’autres entreprises proposent la livraison directement à la porte du domicile, avec un sac isotherme accroché à la poignée ou au chambranle.





ⓒ KBS

Enfin, plus récemment, le leader de la vente en ligne Coupang a mis en place, comme d’autres, une livraison de produits frais et surgelés extrêmement rapide. Les produits sont livrés en bon état et sans prendre la chaleur. Une simple souscription sur le site permet de recevoir en moins de 24h son bonheur.





ⓒ YONHAP News