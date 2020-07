Trois chanteuses solo sortent leur nouveauté pour la saison estivale

ⓒ YONHAP News

En cette saison estivale, le milieu de la k-pop est dominé par trois chanteuses solo. Il s’agit de Sun-mi, ex-membre des Wonder Girls, Hwa-sa, du groupe Mamamoo et Chung-ha, ancienne membre d’I.O.I. Proposant un style différent l’une de l’autre, ces trois musiciennes nous font oublier la chaleur étouffante de ce mois de juillet à travers leur musique.





Tout d’abord, Sun-mi et Hwa-sa ont dévoilé chacune un nouveau single et un premier opus officiel le même jour, à savoir le 29 juin dernier. Sortant « pporappippam », l’héroïne de « Gashina » et de « Siren » a lancé un nouveau défi appelé le « pporappippam challenge ». Bora veut dire violet et bam, la nuit.





Quant à Hwa-sa, elle a publié son premier mini-album, après 16 mois d’absence. Rappelons que la vocaliste et rappeuse de Mamamoo mène sa carrière en solo depuis la sortie de son premier single « twit » en février 2019. Elle a participé à la composition et à l’écriture des paroles de « Maria », le titre phare de son premier disque éponyme.





Enfin, Chung-ha, de son vrai nom Kim Chan-mi, qui a lancé sa carrière en solo le 7 juin 2017, a sorti lundi dernier son premier opus officiel.