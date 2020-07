Une série de livres « paroles graphiques » de BTS va voir le jour

Voici une excellente nouvelle pour les Army, et plus particulièrement celles et ceux qui apprécient les paroles des chansons de BTS. Big Hit Entertainment a annoncé, le 23 juin, la publication de « Graphic Lyrics », une série de livres graphiques illustrant cinq morceaux du septuor.





Les chansons retenues sont les titres préférés des fans, à savoir « A Supplementary Story : You Never Walk Alone », « Save Me », « House of Cards », « Run » et « Butterfly ».





A travers des illustrations artistiques, ces livres traduiront les paroles de chaque chanson et offriront une expérience unique, non seulement aux Army, mais aussi au grand public.





La série « Graphic Lyrics » est officiellement mise en vente depuis le 29 juin sur la boutique Weverse de Big Hit et sur Amazon.