Kang Ji-young est de retour en tant qu’actrice

Kang Ji-young retrouve son public mais sur grand écran ! Le film romantique japonais « Dosukoi ! Love », dans lequel l’ex-membre de Kara tient le premier rôle, est sorti le 2 juillet dans les salles de cinéma.





Pour ce long-métrage réalisé par Miyawaki Ryo, la cadette du girls band semble avoir gagné 100 kg pour se mettre dans la peau d’Ayane.





Le film raconte l'histoire de cette lycéenne en surpoids ayant le cœur brisé à cause de son apparence et qui se transforme comme par magie, après un accident de voiture, et tombe amoureuse d'une célébrité.





Rappelons que Kang a rejoint en 2008 Kara à l’âge de 14 ans, et a quitté le groupe en 2014 afin de lancer sa carrière d’actrice au Japon. Récemment, elle a joué dans son pays natal pour le drama « Late Night Snack Man and Woman », diffusé depuis le 25 mai sur la chaîne JTBC.