Un concert spécial aura lieu à l’occasion de la sortie de l’album en hommage à Nam Jin

Date : le 23 juillet 2020

Lieu : Hanhwa 63 City Convention à Séoul

Un album en hommage à Nam Jin, qui célèbre cette année ses 55 ans de carrière, a été publié le 13 mai dernier.

Plusieurs chanteurs de styles différents et de générations différentes y ont participé afin de le féliciter pour cet anniversaire. On peut citer entre autres les figures du trot que sont Seol Un-do et Jin Sung, ainsi que les chanteuses Suh Moon-tack et Park Mi-kyung. Le duo 6band et le chanteur de rock Park Sang-min ont également réinterprété des tubes de celui qu’on appelle le « Elvis Presley sud-coréen ».

En plus de Nam Jin, tous ces artistes monteront sur scène le 23 juillet à Séoul à l’occasion de la sortie de cet album spécial.