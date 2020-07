Forte di Quattro organise un « Unplugged Concert »

Date : le 25 juillet 2020

Lieu : Lotte Concert Hall à Séoul

Forte di Quattro montera sur scène le 25 juillet au Lotte Concert Hall, situé dans le Lotte World Mall à Séoul. Intitulé « Unplugged concert : the classic », ce spectacle sera l’occasion de savourer les principaux morceaux du quartet qui a débuté le 18 mai 2017.

Le groupe est composé de quatre vocalistes : Go Hoon-jung, Kim Hyun-soo, Son Tae-jin et Lee Byeo-ri. Rappelons que ce groupe a remporté la première saison de « Phantom Singer », émission de concours diffusée entre novembre 2016 et janvier 2017 sur la chaîne JTBC.

Le spectacle promet d’être légendaire avec de nouveaux arrangements des meilleurs airs classiques.