COVID-19 : un aéroport taïwanais organise des faux voyages

A Taïwan, de faux voyages sont organisés pour consoler les habitants qui ont « le mal du voyage » à cause du COVID-19.





D’après le journal britannique Daily Mail, un groupe de touristes est apparu, la semaine dernière, à l’aéroport de Taipei Songshan. Après avoir passé le contrôle d’embarquement, ils ont fait du shopping dans des magasins de détaxe. Une fois montés dans l’avion, les voyageurs ont attaché leur ceinture et une annonce a été diffusée pour indiquer que l’aéronef était entièrement stérilisé pour prévenir la propagation du COVID-19 et que les repas à bord n’étaient pas fournis.





Alors que l’avion n’a pas du tout bougé, les passagers ont assisté à un spectacle de jet d’eau sur la carlingue à travers les fenêtres. Puis, ils sont descendus pour rentrer chez eux.





Pour cet événement gratuit préparé conjointement par l’aéroport et des compagnies aériennes taïwanaises, plus de 7 000 personnes ont postulé et seulement 60 individus ont été sélectionnés pour vivre cette expérience hors du commun.