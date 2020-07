Les étrangers thaïlandais s’indignent contre les sites touristiques qui gonflent les tarifs

ⓒ Getty Images Bank

En Thaïlande, les étrangers protestent contre les destinations touristiques qui proposent des billets d’entrée plus chers par rapport à ceux vendus à la population locale.





Selon le journal Khaosod, un bloggeur a créé le mois dernier la page Facebook « 2PriceThailand » pour lutter contre ce système de tarif injuste qui fait payer de deux à dix fois plus cher les voyageurs étrangers. Il a souligné que cette pratique dégrade l’image du tourisme dans le pays et a incité les internautes à y publier des photos et des données sur les sites touristiques qui opèrent cette pratique.





Les lieux en question indiquent souvent des tarifs pour les locaux en thaï et d’autres pour les étrangers, en anglais, pour les empêcher de comprendre.