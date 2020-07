La comédie musicale « Sunny Ten » est de retour au JDB Square, situé dans le quartier Hongdae à Séoul, depuis le 1er juillet, et avec un nouveau casting. Joué pour la première fois l'année dernière, ce spectacle continue de faire vivre aux spectateurs nostalgiques l'ambiance rétro des années 1990 et 2000 avec des tubes de l'époque.





C'est une histoire d'amour entre Hye-yeong, une jeune fille qui a du mal à se remettre d'un chagrin d'amour, et Jun-ho, un jeune homme qui rêve de changer de vie. Il s'agit d'une adaptation de la pièce de théâtre « Ten ».





À partir de juillet, de nouveaux comédiens rejoignent donc le casting. Cho Jun-hui joue le rôle de Jun-ho en alternance avec Min Yong-jin, qui a fait partie de la première distribution. Dans le rôle de Hye-yeong, on trouvera Kim Su-hyeon en plus de Han Mi-rae et de Park Ji-woo, qui se sont déjà illustrées dans les distributions précédentes.





Date : depuis le 1er juillet 2020

Lieu : JDB Square à Séoul