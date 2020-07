Exposition : « My Dear Pinocchio »

Pinocchio est un personnage de fiction créé en 1883 par l'écrivain italien Carlo Collodi, dans son roman pour enfants « les Aventures de Pinocchio ». C'est un pantin de bois dont le nez s'allonge chaque fois qu'il ment. Le roman a été traduit dans le monde entier et adapté en comédie musicale et en dessin animé, notamment par les studios Disney.





Une exposition sur le thème de ce célèbre pantin est à l'affiche du Musée d'art Hangaram, du Centre d’arts de Séoul. Intitulée « My Dear Pinocchio », cette exposition s'est ouverte le 26 juin et durera jusqu'au 4 octobre. Le public est invité à découvrir Pinocchio sous différents angles à travers des peintures, sculptures ou vidéos réalisées par des artistes du monde entier, dont l’illustrateur italien Roberto Innocenti ou le peintre français Yves Charnay. Des livres rares et des illustrations anciennes du roman sont également exposés.





Dans le cadre de cet événement, les enfants peuvent participer à une séance de fabrication de Pinocchio ou encore à un atelier organisé par l’illustrateur Hervé Tullet qui consiste à peindre les sons entendus.





Date : du 26 juin au 4 octobre 2020

Lieu : Musée d'art Hangaram du Centre d’arts de Séoul