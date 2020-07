« Le Songe d'une nuit d'été » à Busan

Le Seoul Ballet Theater (SBT) présentera le ballet « Le Songe d'une nuit d'été » les 25 et 26 juillet au Centre culturel de Busan. Librement inspiré de la pièce de théâtre de William Shakespeare, ce spectacle a été chorégraphié par James Jeon, directeur du SBT, sur la musique de Mendelssohn, Tchaïkovski et Mozart. Des scènes comiques ont été introduites afin de rendre le spectacle plus accessible à tous.





Produit pour la première fois en 2015 au Centre d'arts de Daejeon et sélectionné au Festival du Ballet de Corée en 2017, ce spectacle de danse classique, qui se déroule comme un conte de fée, plaira aussi bien aux enfants qu'aux adultes.





Date : les 25 et 26 juillet 2020

Lieu : Centre culturel de Busan