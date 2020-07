LUI Technology et son service de partage vocal intelligent

ⓒ LUI TECHNOLOGY

Le produit de la petite entreprise sud-coréenne LUI Technology est une solution de l’internet des objets (IdO) qui propose un service de partage de voix en direct et de communication sans fil. Ce genre de service est couramment utilisé dans les musées et les conférences tenus dans une langue étrangère ou encore pour l'interprétation simultanée lors de conférences ou par les voyageurs et les visiteurs sur les programmes de tournée. Mais les appareils qui sont généralement loués ont bien souvent une qualité de son faible voire médiocre.





Pourtant, la technologie Voice Things de LUI Technology a résolu ces inconvénients, tout en permettant aux utilisateurs d’utiliser ses services vocaux directement via un smartphone. En d’autres termes, si quelqu’un possède un smartphone et des écouteurs, il peut facilement entendre et écouter des contenus. Il peut aussi poser des questions s’il est dans un groupe de discussion, et une fois la conférence terminée, il peut recevoir le contenu du discours sous forme de texte par mail.





ⓒ LUI TECHNOLOGY