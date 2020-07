Les staycation

ⓒ Getty Images Bank

On est déjà à la mi-juillet, mais en raison de l’épidémie de COVID-19, nombreux sont ceux à planifier des vacances chez soi ou à proximité, ce qui a donné naissance au terme « staycation ».





Staycation est une combinaison des mots anglais « rester » et « vacances ». Cela signifie donc prendre quelques jours de repos, sans pour autant voyager loin, mais plutôt passer des vacances relaxantes à la maison ou dans un hôtel proche.





Ce terme est né du fait que de plus en plus de gens réduisent au minimum leur déplacement et passent plus de temps de qualité pour se reposer et se détendre. Et avec la propagation du COVID-19, ce genre de repos à la maison est devenu la chose à faire quand arrive la haute saison des vacances d’été, car il permet aux gens de réduire au maximum les contacts avec les autres quand ils font de courtes distances en voiture ou tout simplement quand ils restent chez eux. Il y a aussi de plus en plus de gens qui aiment camper chez eux sur leur terrasse ou sur leurs toits. Une chaîne de supermarché discount a d’ailleurs révélé que ses ventes d’articles de camping avaient augmenté de 30 % par rapport à la période d’avant la crise du COVID-19. Ainsi avec la pandémie qui se prolonge, c’est toutes les manières dont nous abordons les vacances qui se voient changer !