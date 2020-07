Résultats des entreprises sud-coréennes au 2e trimestre de l’année (T2)

ⓒ YONHAP News

La période où les entreprises révèlent leurs résultats pour le dernier trimestre vient de commencer. Publiés à la fin de chaque trimestre, les investisseurs scrutent avec minutie ces résultats car ils sont directement liés aux actions des entreprises en bourse. Et pour ce 2e trimestre de l’année, ceux-ci ont été fortement affectés par les conditions défavorables du COVID-19.





La raison pour laquelle les résultats du T2 sont importants est parce qu’avec les chiffres, on peut estimer avec précision les performances de l’année dans son ensemble. De plus, si certaines entreprises affichent de bonnes performances inattendues, cela pourrait permettre à la place locale de poursuivre sa course haussière. Et pour cette année, malgré le COVID-19, la saison des résultats du deuxième trimestre a plutôt bien commencé avec les très bonnes performances de Samsung Electronics.