Plats fortifiants de Boknal

Beaucoup le savent très bien, l’été est chaud et humide au pays du Matin clair. Ainsi, il existe une vieille coutume qui est de commémorer le « sambok », les trois jours qui sont en théorie les plus chauds selon le calendrier lunaire. Qu’est-ce qu’on fait ces jours-là ? On consomme divers plats qui contribuent à faire face à la canicule et à reprendre des forces. Le premier « boknal » appelé « chobok » tombe ce jeudi. Découvrons, à cette occasion, les différents plats fortifiants !





Notre destination cette semaine est un petit village situé au pied du mont Sobaek, dans le comté de Danyang, situé dans la province de Chungcheong du Nord. Nous y rencontrons une famille constituée de dix frères et sœurs qui se sont rassemblés à l’occasion des vacances d’été. Eux qui ont tous grandis dans ce petit quartier entouré de nature et qui sont tous partis vivre aux quatre coins du pays, reviennent partager leur souvenir d’enfance chaque été. Aujourd’hui, la famille Hong se dirige vers la forêt du mont Sobaek pour trouver un trésor légué par le père, le « sangoljogae ». Lorsqu’on arrive dans cette forêt profonde, il y a un petit étang. En utilisant un petit filet de pêche, on peut soulever les petits mollusques. Vivant dans cette source d’eau très limpide, ils étaient utilisés comme un ingrédient d’un remède de bonne femme notamment pour leurs effets médicinaux pour les os. La famille Hong ne manque pas de boire le « sangoljogaesu », de l’eau avec une cuillerée de ces petits coquillages proprement lavés, véritable plat fortifiant à chaque fois qu’elle vient dans son village natal.





Hong Seo-woong, le cinquième de la famille, qui est resté dans le village, a décidé, il y a quelques années, de rassembler toute la famille au moins une fois par an afin de se rappeler des souvenirs nostalgiques de l’enfance. Pour accueillir ses frères et sœurs, il élève des « hyangeo » dans le petit étang de son jardin. Ces carpes miroir sont cuites longtemps avec diverses plantes médicinales dont le kalopanax « eomnamu », de la racine d’astragale « hwanggi » et des jujubes. Ce « hwanggi baeksuk » est un plat riche en protéine et rempli d’éléments qui aident à dégager la chaleur intérieure du corps. Le « songeo », considéré comme le meilleur des poissons d’eau douce, on aime le consommer cru afin d’apprécier la fraîcheur de la chair ferme sous la dent. Pour les enfants surtout, on n’oublie pas de préparer le « songeo tangsueo ». On fait frire la chair du poisson en l’enduisant avec de la poudre de farine et de la fécule. Ces « songeotwigim » bien croquants assaisonnés avec de la sauce aigre et douce et garnis de divers légumes de toutes couleurs attirent l’appétit d’abord par leur apparence très colorée mais aussi par leur parfum doux.





La pomme de terre, qui aide à faire disparaître la chaleur, est un aliment indispensable en cette saison estivale. Chez Hong, on l’utilise bien sûr pour la galette « gamjajeon », mais surtout pour le « maneul gamja ongsimi ». On prépare d’abord du bouillon infusé de merlan, d’anchois séchés et de laminaire, et on y ajoute des boulettes faites de pomme de terre écrasée, de la fécule et de l’ail écrasé. On fait cuire le tout et on garnit de tranches de courgette. D’une saveur bien profonde, ce plat qui servait à assouvir la faim dans le passé, est devenu un délice estival.

Afin de partager ce souvenir d’enfance avec leurs enfants, les Hong amènent ces derniers dans la forêt. Ils pêchent ensemble les « sanmegi », une sorte de silure, et tout de suite, les embrochent, puis les font griller sur le feu. Pour les adultes comme les enfants, il s’agit d’une expérience inoubliable.





Les deux autres « boknal » tombent respectivement le 26 juillet et le 15 août. Si vous êtes au pays du Matin clair, que diriez-vous de vous débarrasser de la chaleur suffocante en mangeant des plats fortifiants ?