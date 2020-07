Yoo Ah-in : de la pub aux zombies

ⓒYONHAP News

L'acteur Yoo Ah-in est de retour sur le grand écran avec le premier blockbuster à sortir en période de pandémie : « #Alive ». Le désormais super-star Yoo Ah-in, rajoute donc le film de zombie à sa panoplie déjà large de rôles pour le petit et grand écran. C'est ce que nous allons voir.





* Des débuts très jeune

Yoo Ah-in de son vrai nom Uhm Hong-sik, est né à Daegu et c'est dès l'âge de dix-sept ans qu'il tourne dans sa première publicité. C'est de là que date son pseudo aux sonorités germaniques. Nous sommes en 2003 et c'est le plein boum de « idols » de la k-pop. Yoo est vite repéré pour sa frimousse de jeune premier et ses yeux de merlan frit. Il devient top-modèle. Et c'est la télévision qui l'engage sur des séries pour teenagers comme « Sharp » ou « April Kiss ». La popularité de Yoo s’accroît grâce au marketing, mais cela semble aller trop vite. On ne sait pas encore que le jeune homme est atteint d'un cancer bénin des os, ce qui va le faire exempter du service militaire. Il attend deux ans, jusqu'en 2006, pour avoir son premier vrai rôle de cinéma dans « Boys of Tomorrow » de Noh Deong-seok.





* La reconnaissance

Les films s'enchaînent pour Yoo, mais ce sera « Antique » de Min Kyu-dong, une histoire de boulanger-pâtissier homosexuels qui va amener la reconnaissance du milieu du cinéma pour le jeune acteur. Connu pour sa nervosité naturelle, le réalisateur affirme que Yoo Ah-in est l'un des rares jeunes acteurs à pouvoir aligner plusieurs phrases dans un long plan. Mais c'est encore la télévision qui en fera une super-star inter-asiatique grâce à la série « Sungkyunkwan Scandal » en 2010. En 2011 « Punch » aux côtés de Kim Yoon-seok lui fait faire un pas de plus dans des rôles complexes de cinéma.





* Un passage à vide

Après 2011, l’acteur connaît un passage à vide avec des films du tout venant de la production locale qui cherchent à capitaliser facilement sur le vedettariat déjà acquis de Yoo. Mais sa carrière reprend des couleurs avec la série « Secret Affair » en 2014 où il s’acoquine avec une femme mariée plus âgée joués par Kim Hee-ae. Yoo est déclaré le « petit-ami de la nation » coréenne. De quoi rendre jaloux pas mal de maris. L'année suivante, il joue dans « Veteran » avec Hwang Jung-min pour l'un des plus gros succès du cinéma sud-coréen. Il y interprète un arrogant jeune fils de riche, un héritier de chaebol comme on les qualifie alors. Ce rôle de « méchant » enrichi nettement la palette de son jeu. Il y semble à l'aise. C'est probablement cette ambiguïté dans son personnage qui décide Lee Chang-dong de le faire jouer dans « Burning » face à Steven Yeun. Sorti en 2018, « Burning » est à deux doigts de remporter la Palme d'or à Cannes et aussi à deux doigts de décrocher un Oscar à Hollywood. Yoo Ah-in y fait merveille en jeune écrivain qui se cherche et qui se perd entre une jeune femme et un riche play-boy.





* Yoo contre les zombies

Finalement, après des séries navrante comme « Chicago Typewriter » et après la gloire internationale de « Burning », la carrière de Yoo demandait à se renouveler. Son personnage dans un film de zombies « #alive » vient, donc, à point nommé pour le prouver. A 33 ans, Yoo n'est encore qu'à mi-parcours d'une carrière prometteuse.