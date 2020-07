« Chaussures en caoutchouc » d’Oh Yeong-su

ⓒ Getty Images Bank

Soudain, une grosse abeille apparut de nulle part et bourdonna autour du visage de Nam-i, atterrit sur le devant de son haut, puis se mit à ramper sur sa poitrine. Le marchand de bonbons, qui restait à l’écart et observait anxieusement la scène, bondit sur la jeune fille pour frapper l’insecte avec sa paume.

Décontenancée, Nam-i, les oreilles rouges, fit un pas en arrière, laissant l’abeille tomber dans la main du marchand qui lui piqua la paume. Le jeune homme ouvrit le poing pour souffler dans sa paume si vivement que Nam-i ne put s’empêcher de pouffer de rire, la bouche couverte avec le dos de sa main. Le vendeur la regarda, avec la moitié du visage contorsionnée par la douleur et l’autre souriante. Il trouva les dents angulaires de la jeune fille adorables.





이 때 난데없이 굵다란 벌 한 마리가 날아와

남이의 얼굴 주위를 잉잉 날아돌더니

남이 저고리 앞섶에 붙어 가슴패기로 기어오르고 있다.

조마조마 보고 있던 엿장수는 한 걸음에 뛰어들어 손바닥으로 벌을 딱 덮어 눌렀다.

남이는 당황하면서도 귀 언저리를 붉히고 한 걸음 뒤로 물러서자,

이번엔 그만 엿장수의 손바닥을 쏘아 버렸다.

엿장수가 쥐었던 손을 펴 불며 털며 하는 꼴이 남이는 어떻게나 우스웠던지

그만 손등으로 입을 가리고 킥킥하고 웃어 버렸다.

엿장수는 반은 울상, 반은 웃는 상, 남이를 바라보는데 남이의 송곳니가 무척 예뻐 보였다.









Ainsi, les chaussures en caoutchouc que les enfants ont prises pour troquer contre les bonbons contribuent à susciter une relation amoureuse entre les deux jeunes.









Le marchand de bonbons se rendait dans le village tous les jours et, une fois sur place, semblait refuser d’aller ailleurs. Certains jours, il était tout sourire et distribuait généreusement des bâtons de yeot aux enfants. Mais les jours où il restait morne et silencieux tel un muet, les enfants ne pouvaient même pas goûter les bonbons. Les petits prirent naturellement l’habitude d’examiner l’humeur du jeune homme avant même de jeter un regard sur les friandises.

Ces jours-ci, il appliquait une grande quantité de pommade sur ses cheveux hirsutes pour les ramener difficilement en arrière et portait un gilet de couleur jade en soie artificielle.

« Mais alors ! On dirait un nouveau marié ! »

Lorsque les villageoises familières lui faisaient de tels commentaires, le marchand tournait son large visage sur le côté avec un sourire timide.





엿장수는 한결같이 왔고, 와서는 갈 줄을 몰랐다.

어떤 날을 싱글벙글 웃었고, 웃는 날은 애들에게 엿을 나눠 주었으나

벙어리처럼 덤덤히 앉았다가 가는 날은 엿 맛을 못 보았다.

그렇기에 아이들은 엿장수가 오면

옆판보다 먼저 엿장수 눈치부터 보는 버릇이 생겼다.





요즘은 더 텁수룩한 머리에다가 기름 칠갑을 해 가지고는

억지로 빗어 넘기고 또 옥색 인조견 조끼도 입었다.

“엿장수 요새 장가갔는가 베?”

낯익은 동네 아낙네들이 이런 얘기라도 할라치면

엿장수는 수줍게도 씩 웃으며 그 펑퍼짐한 얼굴을 모로 돌리곤 했다.









* Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Même si le marchand et Nam-i sont amoureux l’un de l’autre, l’auteur ne le dit pas explicitement. Il nous laisse deviner leurs sentiments à travers la description des paysages, du temps ou encore des objets qui les entourent. Par exemple, lorsque leur amour commence à se développer, le temps est doux, la bouffée d’air printanier chatouille, les fleurs s’épanouissent. Ainsi, la nature représente leurs états émotionnels.









Auteur :

Oh Yeong-su est né en 1911 à Ulju, dans la province de Gyeongsang du Sud, et décédé en 1979. Il fait ses débuts en tant qu’écrivain professionnel en remportant en 1950 le concours de jeunes talents littéraires, organisé par le quotidien Seoul, avec la nouvelle « Vigne de montagne ».