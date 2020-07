Les produits de luxe en Corée du Nord

ⓒ ROLEX Korea

Les opérateurs de boutiques hors taxes en Corée du Sud ont récemment commencé à vendre leurs marchandises via les circuits domestiques de vente au détail. Il s’agit d’écouler les stocks, notamment de produits de luxe, qui se sont accumulés au cours des derniers mois en raison de la pandémie de Covid-19. Les articles sont proposés à des prix inférieurs au tarif habituel, taxes comprises. Mais qu’en est-il de l’autre côté de la frontière ? Les produits de luxe importés sont-ils disponibles dans les rayons des grands magasins du royaume ermite ?





Aujourd’hui, nous dressons un état des lieux du luxe en Corée du Nord en compagnie de Bong Young-shik, professeur à l'Institut Yonsei pour les études nord-coréennes.





« La Corée du Nord est l'un des pays les plus pauvres du monde, mais la situation est toute autre dans les grandes villes comme Pyongyang et Gaeseong, où résident les élites de la nation. Par exemple, le grand magasin Taesong, qui a ouvert ses portes dans la capitale en août 2019, propose une grande variété de produits de luxe. Le dirigeant Kim Jong-un a effectué une visite sur place en amont de son inauguration. Sur les photos officielles, on pouvait apercevoir des montres haut de gamme et d'autres produits de marque Rolex, Omega, Tissot, Chanel ou encore Ferragamo. L'an dernier, un utilisateur de Twitter connu pour être associé à un site web de propagande nord-coréen appelé Sogwang a posté un certain nombre de clichés du nouveau centre commercial qui propose des cosmétiques étrangers très chers ».





Le leader nord-coréen est connu pour son amour des montres de luxe fabriquées en Suisse. Ri Sol-ju, son épouse, est également une grande amatrice de produits haut de gamme. Selon certaines sources, le couple aurait fait l’acquisition d’un berceau de marque américaine et d’un sauna allemand pour équiper leur domicile. Bref, ils sont de fins connaisseurs des produits de luxe.