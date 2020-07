Plus de 3 000 réfugiés autorisés à séjourner en Corée du Sud

ⓒGetty Images Bank

La Corée du Sud a reconnu le statut de réfugié à 79 personnes l’an dernier pour enregistrer un nombre cumulé de 1 022 réfugiés fin 2019. Elle a également octroyé la protection subsidiaire à 232 personnes en 2019 pour un total de 2 217 bénéficiaires. Celle-ci est accordée à toute personne qui ne remplit pas les conditions d’octroi du statut de réfugié, mais qui est exposée à des menaces graves contre sa vie ou sa liberté, telles que la torture ou d’autres traitements inhumains, dans son pays d’origine. Parmi les demandeurs d’asile (64 357), le nombre cumulé de ceux qui ont obtenu l’autorisation de séjourner sur le sol sud-coréen (3 239) a donc dépassé la barre des 3 000, une première depuis que le pays a commencé à établir les statistiques en la matière, en 1994. C’est ce que montrent les données publiées jeudi par la Direction générale de la politique migratoire rattachée au ministère de la Justice.





Sur le plan juridique, le terme « réfugié » a une acception stricte. Selon la Convention internationale de 1951 relative au statut des réfugiés, il s’applique à toute personne qui, « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Ce texte stipule que tout réfugié peut se réclamer non seulement d’une protection physique dans le pays d’accueil, mais aussi jouir des droits fondamentaux des individus et des mêmes traitements que les ressortissantes d’un pays étranger en situation régulière. La Corée du Sud a ratifié, en 1992, cette convention onusienne. Mais c’est seulement en 2001 qu’elle a accordé la qualité de réfugié à une personne pour la première fois, et en 2013 qu’elle a adopté un texte juridique national en la matière. Au pays du Matin clair, l’accueil de réfugiés est devenu un sujet brûlant, premièrement en raison des « Boat People » du Vietnam dans les années 1970, et dernièrement, suite à la ruée d’environ 500 demandeurs d’asile yéménites sur l’île de Jeju en 2018.





Le taux de protection, c’est-à-dire la part de reconnaissances du statut de réfugié et d’octrois de protection subsidiaire par rapport aux demandes d’asile, n’est que de 11,3 % en moyenne dans le pays. A ce propos, deux camps s’opposent farouchement. D’un côté, le taux de protection est jugé trop bas pour la Corée du Sud, qualifiée de puissance moyenne. La nation devrait donc accueillir plus activement les réfugiés. De l’autre côté, on demande de mettre plus haut la barrière d’entrée, afin de bloquer l’arrivée de « faux réfugiés ».