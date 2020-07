La Corée du Sud lance son « New Deal » pour devenir une nation leader

ⓒYONHAP News

A la Cheongwadae, un congrès a été organisé, mardi, sous la houlette du président de la République, afin de présenter « le plan global du New Deal à la coréenne ». Le vice-Premier ministre à l’économie, Hong Nam-ki, qui est aussi ministre des Finances, en a dévoilé les contours. Le plan propose trois grandes visions. Il s’agit d’abord de faire passer le pays d’un statut de « poursuivant » à une « nation leader », ensuite de réussir la transition vers une économie à faible émission de carbone, et enfin de bâtir une société inclusive en éliminant les inégalités. A cet effet, le gouvernement prévoit d’investir un total de 160 000 milliards de wons, soit 117 milliards d’euros, avec l’objectif de créer 1,9 million d’emplois à l’horizon 2025. Il envisage de débloquer 40 % de cette enveloppe d’ici 2022 pour offrir environ 900 000 nouveaux postes.





Ce plan de relance est composé de trois lignes directrices. Il s’appuiera sur deux pôles, le « Digital New Deal » et le « Green New Deal », afin de « renforcer les filets de sécurité sociale ». Un tiers du pactole sera investi dans le premier volet pour créer 900 000 emplois, presque la moitié injectée dans le deuxième pour 660 000 postes, et le reste dans le troisième pour 340 000 jobs.





Pour la « nouvelle donne numérique », il s’agit notamment de constituer un barrage-réservoir en accès libre de 140 000 données ouvertes, visant à renforcer l’écosystème lié aux données, aux réseaux et à l’intelligence artificielle (IA). Et les mégadonnées biologiques d’un million de personnes seront mises à disposition pour traiter les maladies rares ou graves. Le réseau de cinquième génération (5G) et l’IA seront exploitées dans tous les secteurs industriels. Sans oublier des projets destinés à promouvoir les industries numériques sans contact, à proposer 18 hôpitaux intelligents, à construire un système de diagnostic de maladies à l’aide de l’IA, entre autres. Dans le « nouveau plan vert », l’objectif est de transformer 230 000 bâtiments vétustes en « bâtiments à énergie zéro », d’aménager 25 Smart Green City, des villes intelligentes écologiques, de réaménager les écoles pour les rendre « intelligentes et vertes », de promouvoir les énergies décentralisées et à faible intensité de carbone, de généraliser les véhicules électriques et à hydrogène, entre autre. Enfin, en ce qui concerne la protection sociale, il s’agit de faire bénéficier progressivement à tous de l’assurance-chômage en commençant par les travailleurs indépendants, de supprimer la clause restrictive liée à l’obligation alimentaire familiale pour bénéficier du revenu minimum, d’introduire des indemnités journalières en cas d’accident ou de maladie, etc.





Au début, le président Moon Jae-in a conçu son New Deal dans le but de surmonter la crise économique provoquée par le COVID-19. Désormais, il voit plus grand. Ce sera une belle opportunité pour la Corée du Sud de mieux rebondir.