Les « Belles boutiques », organisation solidaire

Une bien triste nouvelle a surpris le pays, mais surtout la ville de Séoul. En effet, la capitale sud-coréenne a perdu son maire, Park Won-soon. L’homme, d’abord avocat spécialisé dans les droits de l’Homme avant de devenir maire de Séoul, a étudié à Londres, en 1991. C’est là-bas qu’il a découvert le concept de donation, chose qui ne se faisait que très peu dans un pays qui se remettait doucement d’une guerre destructrice et meurtrière. Une décennie plus tard, il fonde l’organisation à but non-lucratif « belle boutique ». C’est l’une des premières entreprises sociales de Corée à connaître un tel succès, comme ce fut le cas d’Emmaüs Solidarité en France.





ⓒ KBS

Aujourd’hui, on compte 120 boutiques de revente d’objets d’occasion dans 16 villes du pays. En plus de participer à la réduction de l’impact de l’Homme sur le climat à cause de la surconsommation, l’organisation investit ses bénéfices dans des projets d’intérêt commun, comme l’aide aux personnes dans le besoin, l’éducation, la consommation responsable. Elle travaille aussi sur des projets à l’étranger pour venir en aide à des populations qui en ont besoin, comme le projet « Namaste Ganges » pour l’éducation de la population vivant aux abords du Gange, afin de prévenir les inondations et acquérir des compétences agricoles et professionnelles pour vivre, entre autres.





ⓒ YONHAP News

Les « belles boutiques » proposent des articles d’occasion vendus à des prix imbattables. Les dons sont triés, nettoyés, remis en état ou complètement recyclés en un nouvel objet et mis en vente en boutique. On y trouve des ustensiles de cuisine, de l’électroménager et des livres. En plus des dons matériels, vous pouvez également faire un don financier qui vous donne droit à une déduction d’impôt allant jusqu’à 20 %.