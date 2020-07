V de BTS a l’image la plus pure auprès des fans de k-pop

ⓒ Big Hit Entertainment

Parmi les stars de k-pop, qui a l’image presqu’aussi pure qu’un bébé ? C’est V qui arrive en tête du classement des idoles pour son image douce et pure.





C’est le résultat d’une enquête menée du 25 juin au 1er juillet par Idol Ranking Chart, spécialisé dans les classements des membres de boys band et girls band.





Dans ce sondage qui a mobilisé plus de 720 000 internautes, le membre des Bangtan Boys a raflé à lui seul plus de 244 000 votes. Il est suivi de Jung-gook, Ji-min, Suga et Jin, qui appartiennent tous au septuor masculin dirigé par RM.





Rappelons que son 4e opus officiel « MAP OF THE SOUL : 7 » figure sur le Billboard 200 Chart pour la 18e semaine d’affilée.