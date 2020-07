1er semestre 2020 : 3 albums ont enregistré plus d’un million de ventes

ⓒ Big Hit Entertainment

Bien que l’industrie de la k-pop soit frappée par le COVID-19, les ventes d’albums ont considérablement augmenté durant la première moitié de cette année.





Selon les chiffres fournis par la Korea Music Content Association, la vente totale d’albums qui faisaient partie du top 100 entre le 29 décembre 2019 et le 27 juin 2020 est estimée à environ 16 427 000 exemplaires. Soit, une hausse de 42,1 % par rapport à la même période l’an dernier !





L’album le plus vendu est « MAP OF THE SOUL : 7 », le 4e opus officiel de BTS publié le 21 février 2020. Il a été écoulé à plus de 4,268 millions d’unités.





La seconde place est occupée par Seventeen avec son 7e mini-album sorti le 22 juin. Les ventes ont dépassé 1,2 million seulement 27 jours après sa publication.





Enfin, le dernier album qui a vu ses ventes dépasser le million est celui de Baek-hyun, vocaliste du boys band Exo. Selon son agence SM Entertainment, la vente de « Delight » a franchi ce seuil symbolique fin juin.