Irene et Seul-gi forment une unité de Red Velvet

ⓒ SM Entertainment

Certains groupes d’idoles forment des sous-groupes afin de proposer différents styles de musique. Parmi eux, ceux du label SM Entertainment sont nombreux à créer des unités, à l’image de Super Junior KRY et NCT 127.





Côté filles, Irene et Seul-gi ont sorti le 6 juillet dernier leur premier mini-album baptisé « Monster ». Se-hoon et Chan-yeol d’Exo ont ensuite pris le relais en publiant, lundi, leur premier opus officiel, soit un an après la sortie de leur premier mini-album.





Les fans de k-pop plébiscitent la création de sous-groupes qui mettent en avant un style et un charme différents des groupes originaux.