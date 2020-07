De plus en plus de chanteuses font entendre leur voix à travers la musique

ⓒ YONHAP News

Dans le milieu de la k-pop, largement dominé par les boys bands, de plus en plus d’artistes féminines parviennent à se faire une place.





Parmi les chanteuses reconnues, on peut citer Hwa-sa et Nada qui ont récemment publié respectivement un premier mini-album et un nouveau single. Afin de véhiculer leurs propres messages, la vocaliste du girls band Mamamoo et la rappeuse, ex-membre du quartet Wassup, ont assuré l’écriture des paroles.





En participant à la composition et à l’écriture de « Maria », le titre phare de son premier mini-album, Hwa-sa a également fait preuve de son talent musical.





Quant à Nada, connu pour son franc-parler, elle a sorti le 25 juin dernier « My body » afin d’inciter les jeunes à s’aimer. En dehors de la scène, l’artiste montre également l’exemple et inspire les femmes en aidant les mères célibataires.