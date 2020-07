Kwon Soon-kwan se produira en concert en août

Date : du 7 au 9 août 2020

Lieu : KT&G Sangsang Madang à Séoul

Kwon Soon-kwan lance un nouveau concert baptisé « Les choses qui ne changent pas » pour l’année 2020. C’est le titre du morceau principal de son premier opus officiel publié en avril 2013.

L’auteur-compositeur-interprète montera ainsi sur scène du 7 au 9 août au KT&G Sangsang Madang à Séoul. Dans le respect de la distanciation sociale, seule une partie des sièges seront mis à la disposition du public et le port du masque sera obligatoire.

Rappelons que le vocaliste a d’abord lancé sa carrière musicale avec le duo masculin « No Reply » en 2006, en compagnie de son ami d’enfance et le guitariste Jung Wook-jae. En 2006, ils se sont fait connaître en remportant le prix d’argent au Yoo Jae-ha Music Contest. Trois ans plus tard, No Reply a débuté officiellement en publiant son premier opus officiel « Road ».

Quant à Kwon Soon-kwan, il mène en parallèle sa carrière en solo depuis 2013.