La Corée du Sud transmet ses connaissances pour informatiser le système juridique vietnamien

La Cour populaire suprême du Vietnam a récemment entériné un projet consistant à emprunter le modèle d’informatisation du système juridique sud-coréen.





La plus haute juridiction de Corée du Sud a réalisé une consultation sur ce sujet depuis septembre 2019, notamment à propos de la distribution automatique des procès aux juges et l’attribution des numéros de dossier, sans oublier la standardisation des tâches des magistrats et des greffiers. Le tribunal sud-coréen terminera l’élaboration du système intégré de cette gestion d’ici août 2021.





Cette transmission de connaissance profitera aux entreprises sud-coréennes installées dans le pays d’Asie du Sud-est et des expatriés sud-coréens en rendant les procédures juridiques plus efficaces et transparentes.