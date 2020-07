L'Agence météorologique japonaise mettra des pubs privées sur son site pour régler son problème financier

ⓒ Getty Images Bank

L'Agence météorologique japonaise (JMA) a récemment décidé d’afficher des publicités sur son site officiel afin d’améliorer sa situation financière.





A en croire la chaîne NHK, l’organisme nippon prévoit de recruter une société qui se chargera de la sélection des publicités privées à partir de septembre prochain. Il s’agit du premier institut gouvernemental du pays à avoir recourt à ce moyen pour financer ses activités.





Alors que les catastrophes naturelles d’envergure se font de plus en plus fréquentes sur le territoire, la JMA a dû renforcer la publication des données sur son site et les observations par satellites météorologiques. Du coup, le coût annuel du système de prévisions météo s’est accru à 17 milliards de yens, soit 139 millions d’euros. Afin de combler son budget, l’agence a jusqu’à présent réduit les coûts d’entretien de ses équipements.