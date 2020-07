Concert de la bandonéoniste Koh Sang-ji

La bandonéoniste Koh Sang-ji se produira le 30 juillet au TLi Art Center à Séoul. Le bandonéon est un instrument de musique à vent et à clavier, né en Allemagne et exporté en Argentine à la fin du XIXe siècle. Il est aujourd’hui utilisé essentiellement pour le tango.





Née en 1983 à Séoul, Koh est non seulement joueuse de bandonéon mais aussi compositrice. Elle a fait des études musicales à l'Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce, à Buenos Aires. Elle a appris son instrument avec le bandonéoniste japonais Komatsu Ryota. Elle est connue pour puiser son inspiration dans les dessins animés. Son premier album « Maycgre 1.0 » est sorti en 2014.





Au programme figurent, entre autres, « Libertango » et « Adios Nonino » d'Astor Piazzolla, « El dia que me quieras » de Carlos Gardel, ainsi que des morceaux composés par Koh Sang-ji elle-même. Sur scène, l’artiste sera entourée du guitariste Lee Ja-won et du bassiste Kim Yoo-seong.





Date : le 30 juillet 2020

Lieu : TLi Art Center à Séoul