Exposition : « Oz, Over the Rainbow »

Une exposition sur le thème du « Magicien d'Oz » est organisée depuis le 1er juillet et jusqu’au 30 août au Bexco, à Busan, dans le sud-est de la péninsule coréenne.





« Le Magicien d'Oz » est un roman pour enfants, écrit en 1900 par l'auteur américain Lyman Frank Baum. Il raconte les aventures d'une petite fille prénommée Dorothée et de son petit chien Toto. Il a été adapté en 1939 au cinéma et les chansons du film, dont notamment « Over the Rainbow », sont devenues célèbres.





Intitulée « Oz, Over the Rainbow », cette exposition propose aux visiteurs une immersion dans l’univers fantastique du roman, à travers un parcours composé de sept zones dédiées aux couleurs de l'arc-en-ciel.





Date : du 1er juillet au 30 août 2020

Lieu : Bexco, à Busan