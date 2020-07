COVID-19 : Highlight of the Opera

Une série de concerts de gala sera donné par le Labella Opéra pour soutenir la lutte contre le COVID-19. Au total, quatre concerts auront lieu du 24 au 26 juillet au Théâtre de l'opéra du Centre d'arts de Séoul.





Parmi les chanteurs lyriques qui monteront sur scène, se trouvent les ténors Park Gi-cheon et Shin Sang-keun, les sopranos Kang Hye-myung et Ko Hyun-a ou encore la mezzo-soprano Kim Jung-mi.





Deux des quatre concerts se dérouleront sous le titre « Highlight of the Opera ». Les chanteurs interpréteront des extraits des opéras « Rigolettto », « Le Barbier de Séville », « l'Élixir d'amour » et « Carmen ». Deux autres concerts, intitulés « Enjoy the Opera », permettront au public d’admirer de nombreux morceaux de célèbres opéras comme « Nabucco », « Il Trovatore », « le Mariage de Figaro » ou « la Bohème ».





Date : du 24 au 26 juillet 2020

Lieu : Théâtre de l'opéra du Centre d'arts de Séoul