CVT, une technologie de reconnaissance faciale très performante

Les systèmes de reconnaissance faciale utilisent la biométrie pour cartographier les caractéristiques des visages à partir de photos ou de vidéos. Ensuite, ils comparent les informations stockées dans leur base de données pour trouver une correspondance et vérifier une identité. Et même sous différents angles et à longue distance, l’authentification faciale peut s’effectuer en un clin d’œil. Comparés à d’autres systèmes d’authentification biométrique utilisant l’iris, les veines ou les empreintes digitales, ces dispositifs de reconnaissance faciale sont plus rapides et plus pratiques car aucun contact corporel n’est nécessaire.





La grande force de CVT est sa rapidité. En général, l’identification d’un visage prend d’une seconde à moins de cinq à six dixièmes de seconde pour les plus rapides. Mais la solution de l’entreprise sud-coréenne ne prend que deux dixièmes de seconde, grâce à un système embarqué autonome, qui traite tout dans l’appareil lui-même à la différence des autres appareils. Par ailleurs, son système infrarouge et son programme d’apprentissage en profondeur peuvent aussi fonctionner dans l’obscurité et en complète autonomie.