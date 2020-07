ⓒ YONHAP News

Le gouvernement de Moon Jae-in a dévoilé son nouveau plan de relance appelé le « New Deal à la coréenne ». Dans le cadre de ce plan annoncé le 14 juillet dernier, celui-ci va débloquer 130 milliards de dollars dans le but de créer 1,9 million d’emplois d’ici 2025.





Jusqu’à maintenant, l’économie sud-coréenne a connu une croissance rapide en suivant les économies avancées. Mais l’économie centrée sur le secteur manufacturier a aujourd’hui atteint ses limites. Par ailleurs, la Chine est juste sur les pas de la Corée du Sud, tout comme l’est cette dernière derrière les économies développées. Donc, pour Séoul, il est plus que temps de changer sa structure industrielle. Dans l’ère post-COVID-19, les pays du monde entier vont investir massivement dans les futurs moteurs de croissance. Et l’exéctif sud-coréen pense aussi qu’il est nécessaire de nourrir de nouvelles industries et de changer son paradigme économique pour retrouver de la croissance. Pour y arriver donc, il a mis au point un programme qu’il a baptisé le « New Deal » propore au pays du Matin clair.