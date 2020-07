Jeju : son paysage et son dialecte

Le Chant de Youngju shipkyung

« Top 10 des plus beaux paysages de Jeju », c’est ce qu’on peut trouver dans une brochure touristique, alors que le titre d’une vieille chanson chantée par les insulaires peut ainsi être traduit : le « Chant de Youngju shipkyung ». Selon ses paroles, chacun de ces paysages est à apprécier à un moment précis de la journée ou à une saison précise. Ainsi, on a besoin de se coucher tôt la veille de la visite de Sungsanbong, pour ne pas rater un beau spectacle : le lever de soleil auquel on assiste depuis cette masse rocheuse formée par l’éruption du volcan Halla. Il faut également arriver à temps à Saribong, un autre massif volcanique, pour apprécier le ciel et la mer joliment colorés au crépuscule.





Au printemps, les insulaires vous recommandent d’aller voir des chevaux galoper sur une vaste prairie qui semble joindre le ciel. En été, la chute Jeongbang est un site incontournable pour les touristes. En automne, allez vous promener dans un champ de clémentines. Et en hiver, couvrez-vous bien et lancez-vous un défi au Mont Halla recouvert de neige pour aller découvrir le lac du cratère Baekrokdam.





Cholbaegi

A Jeju, la seule région subtropicale du pays du Matin clair, l’hiver est doux. Il n’empêche qu’à l’approche de la saison hivernale, les éleveurs se mobilisent pour préparer le foin. À la fin de l’automne, on trouve ainsi, sur le flanc du Mont Halla notamment, des groupes d’hommes s’activant à faucher des herbes. C’est un travail dur, d’autant qu’ils ont presque constamment le dos courbé. A un moment donné, l’un d’eux se redresse et entame un chant : « A une brise automnale, les herbes frissonnent... ». Intitulée « Cholbaegi », c’est une chanson bien connue des autres gens qui s’y trouvent. Ils ont laissé cet homme-là prendre l’initiative de la chanter, car il a une voix particulièrement puissante qui peut s’entendre jusqu’aux confins du pâturage. En fait, il s’agit là d’un signal de la pause. Les autres éleveurs se redressent alors eux-aussi et chantent ensemble.





Le mot « chol » dans le titre de cette chanson ne dit certainement rien pour les Coréens métropolitains, alors qu’ils comprennent bien « baegi » qui veut dire « couper ». En fait, « chol » est un dialecte de Jeju qui signifie « foin », « kol » en coréen standard. Cela étant, comme la forme originelle d’une langue est en général mieux préservée dans un lieu isolé, « kol » est peut-être une évolution de « chol ».





Le dialecte de Jeju est en particulier marqué par les voyelles nasales. Ainsi, la particule interrogative en coréen « ka » est « gwang » dans la langue vernaculaire. « Gamsugwang » par exemple qui veut dire « vous vous en allez ? ». Il s’agit d’une locution devenue familière aux Coréens continentaux grâce à un tube des années 1970, portant comme titre « Gamsugwang » justement, et interprétée par une certaine Heeuni, une chanteuse originaire de Jeju.





Ihaeung aheung

« Ihaeung aheung », cette locution marquée également par les voyelles nasales, ne dit pas grand-chose non plus aux Coréens continentaux, sinon le refrain d’un chant folklorique de Jeju. Cela signifie, toujours en dialecte de cette île, « C’est ça », « Absolument » ou « Tu as tout à fait raison ». Et c’est effectivement le refrain d’une chanson portant comme titre ces mots. Un refrain que le public est invité à chanter avec l’interprète, comme pour approuver ce que ce dernier vient de chanter. Un groupe de musicien a cappalla, Torres, s’est intéressé à cette chanson en raison de son refrain qui évoque un son instrumental. Ecoutons-la, ainsi que deux autres chants folkloriques de Jeju interprétés par ce groupe, sans accompagnement instrumental donc, sinon un effet semblable produit par les voyelles nasales.





