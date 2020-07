Qui détermine les noms des communautés de fans ?

ⓒ YONHAP News

Les admirateurs des Bangtan boys sont bien réputée pour leur dévouement et leur fidélité envers le septuor. Grâce aux Armys qui existent aux quatre coins du monde, BTS se classe au sommet dans les palmarès, monte sur les plus grandes scènes, bat des records et se voit décerner de prestigieux prix.





Mais qui détermine les noms des différentes communautés de fans ? Ce sont souvent les artistes qui les choisissent parmi des propositions envoyées par les fans.





La communauté de fans du girls band IZ*ONE est appelée « WIZONE » signifiant « devenir un en étant avec IZ*ONE ». Le groupe Wanna One a organisé un concours pour déterminer le nom de ses fans. Les membres ont enfin choisi « WANNABLE », en contractant les deux mots « Wanna One » et « able ». Le boys band AB6IX a également lancé un vote lors d’un show-case et a retenu le nom « ABNEW ».